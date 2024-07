Gli azzurri hanno trovato con l’Everton l’accordo per Jesper Lindstrom sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per la chiusura dell'operazione, mancano da sistemare gli ultimi dettagli tra il calciatore e il club inglese

Intesa raggiunta tra il Napoli e l’Everton per Jesper Lindstrom. Il giocatore potrebbe infatti trasferirsi in Inghilterra e far tappa in Premier League la prossima stagione. L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da sistemare gli ultimi dettagli tra il giocatore e il club inglese per la chiusura totale dell'operazione. Arrivato al Napoli nel corso della scorsa stagione, sono ben 29 le partite disputate dall’esterno danese con la maglia azzurra in tutte le competizioni.