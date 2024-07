I giallorossi spingono per l’argentino e hanno presentato alla Juventus un’offerta da 26 milioni di euro bonus compresi superando quindi l'offerta del Leicester. I bianconeri chiedono di più e la trattativa può entrare nel vivo. Il giocatore, intanto, ha ribadito di voler restare in Serie A

La Roma insiste per Matias Soulé. Dopo aver infatti trovato l’accordo con il giocatore, i giallorossi hanno presentato la prima vera offerta ufficiale alla Juventus pari a 26 milioni di euro tra parte fissa e bonus, superando quindi di un milione quella del Leicester. Il giocatore argentino ha voluto ribadire la volontà di voler restare in Serie A. È previsto, dunque, che la trattativa entri nel vivo: la Juventus chiede di più di quanto offerto al momento dai giallorossi che tra parte fissa e bonus potrebbero arrivare fino a 30 milioni di euro. Con la scorsa annata giocata al Frosinone in Serie A, Matias Soulé vanta 36 partite all'appello con ben 11 gol e 3 assist realizzati. In Coppa Italia, invece, sono 3 le presenze senza gol.