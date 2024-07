Genoa-Inter, asse di mercato e sfida all'esordio

Il 17 agosto Genoa e Inter si sfideranno nella prima giornata di campionato. Due club che hanno un intesno rapporto sul mercato, come testimoniato dal passaggio di Josep Martinez in nerazzurro. A Inzaghi piace molto anche Gudmundsson per l'attacco, ma al momento l'affare pare complicato

Più o meno la prima giornata di campionato sarà così. Il Genoa del Presidente Zangrillo con dietro l’Inter di Marotta che suona il clacson e chiede strada. Alla fine è un rapporto intenso quello tra le due società. Tra affari fatti e altri solo ipotizzabili. Josep Martinez, il nuovo portiere nerazzurro arriva proprio dal Grifone e sarà più di una riserva. Partirà dietro a Sommer ma col tempo potrà guadagnarsi più spazio col lavoro e con il desiderio di raccogliere in futuro l’eredità dello svizzero. Martinez è felice e sorridente ad Appiano Gentile. Sempre disponibile con i tifosi e voglioso di dimostrare le sue qualità.

Gudmundsson-Inter, al momento operazione difficile

Simone Inzaghi osserva e pensa anche al resto della squadra. In attesa del rientro dei nazionali, non gli dispiacerebbe arrivare a una punta agile e tecnica come Gudmundsson, guarda caso del Genoa. Qui la vicenda è più complessa. L’Inter in attacco è in overbooking con Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic più Correa ed eventualmente Carboni. Per la dirigenza, senza uscite, è impensabile arrivare a Gudmundsson. Viceversa si potrebbe impostare un prestito. Al momento peró Gilardino ribadisce di volersi tenere l’islandese e per l’Inter è solo un’ipotesi remota. Troppo traffico in attacco e non sempre basta il clacson.