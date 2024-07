I nerazzurri continuano la ricerca per il difensore: il nome nuovo è quello di Robert Renan, 20enne dello Zenit e in prestito all’Internacional che ha però dei costi abbastanza alti. Sfumato, invece, per quel che riguarda il centrocampo, Tessmann

C’è un nome nuovo per la difesa dell'Inter ed è quello di Robert Renan, difensore centrale mancino dello Zenit e in prestito all'Internacional in Brasile. Il 20enne potrebbe essere il nuovo colpo dei nerazzurri, anche se i costi sono abbastanza alti. Per lui la stagione 2023-24 è stata caratterizzata da un inizio allo Zenit in Russia prima del passaggio in prestito in Brasile. Per lui, tra Zenit e Internacional, 34 partite disputate caratterizzate da 2 assist.