Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Il portiere classe ’97, che arriva dall’Egnatia, in questa stagione ha già giocato due partite di preliminari di Champions League. A novembre 2022 l'esordio in Nazionale per la finora unica presenza, con l'obiettivo di riconquistarla in maglia rossoblù. Sherri sarà quindi uno dei portieri del Cagliari del futuro, in un parco portieri che in questo mercato potrebbe conoscere altre novità, a cominciare dal possibile addio di Boris Radunovic che, che piace al Bari e al Pisa