Gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con Lukaku sulla base di 3 anni a 6 milioni di euro. Ora la trattativa con il Chelsea. Mentre la prossima settimana potrebbe essere decisiva per Osimhen al Psg. Sempre sul fronte uscite, la Lazio pensa a Simeone per l’attacco CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Comincia a muoversi il mercato delle punte, in particolare in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, spingono per Romelu Lukaku. Tra il Napoli e l’attaccante belga è stato raggiunto un accordo di massima sulla base di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus. Adesso il Napoli dovrà intavolare la trattativa con il Chelsea che parte da una richiesta di 35 milioni di euro più bonus, anche se gli azzurri vorrebbero chiudere a una cifra inferiore.

Psg-Osimhen, la prossima settimana può essere decisiva Per permettere però alla trattativa Napoli-Lukaku di potersi concretizzare, gli azzurri dovranno prima vendere Victor Osimhen. Sul nigeriano c’è il forte interesse del Psg e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per provare a chiudere la trattativa, con il nigeriano che saluterebbe gli azzurri dopo l'arrivo nel 2020. In questi anni per lui 133 partite, 76 gol e 18 assist.

Possibile uscita anche di Simeone: c'è la Lazio Oltre a Osimhen, un’altra uscita in casa Napoli, sempre per quel che riguarda l’attacco, potrebbe riguardare Giovanni Simeone. Sull’attaccante 29enne c’è la Lazio. Al Napoli dalla scorsa stagione, Simeone vanta 70 partite in maglia azzurra con 12 gol e 2 assist realizzati. Nell’ultima annata, 37 presenze tra campionato e coppe con 3 gol e 1 assist.