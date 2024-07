I nerazzurri fanno sul serio per il centrocampista: proposta da 17 milioni di euro (2 in più rispetto a quella dello scorso 12 luglio). Numeri importanti per il giocatore del Celtic che nell'ultima stagione ha realizzato ben 19 gol. Gli scozzesi chiedono 25 milioni

L'Atalanta rilancia per Matt O'Riley. Dopo la precedente offerta da 15 milioni di euro (ritenuta bassa dal Celtic), i nerazzurri hanno alzato la proposta arrivando a 17 per provare a convincere gli scozzesi a lasciar partire il classe 2000. Celtic che chiede non meno di 25 milioni di euro. Dopo Sulemana (arrivato dal Cagliari) e con Brescianini del Frosinone sempre nel mirino, la dirigenza dell'Atalanta continua a monitorare profili per rinforzare la propria linea mediana.