Roma su Soulé, l’alter ego perfetto di Dybala

Da una story sui social, alla storia, e che bella storia, che potrebbe nascere alla Roma. Matias Soulé e il giallorosso, o "amarillo y rojo", se vogliamo dirla in spagnolo. Un'espressione che potrebbe usare con i suoi amici Dybala e Paredes, che ritroverebbe a Roma dopo averli solo incrociati alla Juventus: 1 partita giocata in bianconero con l’attaccante nella stagione 2021/22; 8 con il centrocampista l’anno dopo. La Roma vuole Soulé e Soulé, in caso di cessione, vuole la Roma rispetto a tutte le altre pretendenti. Perché De Rossi vede in lui l’alter ego perfetto di Dybala, dopo la stagione a Frosinone che a livello personale è stata positiva con 11 gol e 3 assist in 36 partite. L’accordo con il giocatore è stato trovato, manca ancora quello tra i club. Lui, Soulè, aspetta e l’idea di un trasferimento, restando in Italia senza cedere alle lusinghe Leicester e petrodollari, gli piace anche per ritrovare due amici con cui ha giocato poco ma che gli sono rimasti nel cuore. E che lo aiuterebbero a crescere ancora e a scrivere un altro pezzo della sua "story".