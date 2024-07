Una settimana capitale per il Napoli: un'accelerazione per la cessione di Osimhen potrebbe velocizzare anche l'arrivo di Lukaku dal Chelsea. Si lavora anche sul fronte-uscite. La Fiorentina è un'altra delle società più attive: con Colpani quasi in arrivo, si cercano rinforzi a centrocampo. Nello stesso reparto vuole aggiungere tasselli anche il Milan. Ecco tutte le trattative che si attendono nei prossimi giorni

