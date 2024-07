Due allenamenti intensi al giorno

Tedesco di origini croate, sta già imparando l'italiano e soprattutto è già inserito nella logica dell'Udinese. Sa benissimo che la squadra che sta allenando a Bad Kleinkircheim non sarà quella della stagione che inizierà tra poco. Il mercato dovrebbe portargli via pezzi pregiati e sostituirli con giovani emergenti come vuole la politica dei Pozzo. Per questo è stato scelto lui che già in passato ha valorizzato giocatori in Germania prima e Polonia poi, come il bomber del Parma Benedyczak, tanto per far un nome. In Austria si viaggia al ritmo di due allenamenti al giorno molto intensi, ed è anche per questo che oltre alla meticolosità, alla fatica e al rigore Runjaić ha inserito dei 'funny games'. Metodiche di attivazione più giocose con uso di fitball o altri materiali in cui c'è qualcosa in palio che permette ai giocatori di allenarsi ma anche di divertirsi e fare gruppo. Insomma qualche novità in campo aspettando quelle di mercato che però non dovrebbero scalfire la solidità di pensiero e azione che sta dimostrando Runjaić all'Udinese. E su questo qui sono tutti assicurati.