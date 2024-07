La Fiorentina è a lavoro per portare Casadei al Franchi. Il centrocampista non è stato convocato da Maresca per la tournée negli Stati Uniti, ma non è ancora stato trovato l'accordo tra i club sulla formula

Cesare Casadei potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista classe 2003 non è stato convocato da Enzo Maresca per la tournée precampionato negli Stati Uniti e potrebbe lasciare il Chelsea . Tra le squadre interessate al prodotto del settore giovanile dell'Inter c'è la Fiorentina di Raffaele Palladino. I Viola continuano a spingere, ma non è ancora stata trovata l'intesa con il club inglese sulla formula.

La carriera di Casadei in Inghilterra

Arrivato in Inghilterra nell'estate 2022 dall'Inter, nella sua prima stagione Oltremanica Casadei ha giocato in Premier League 2 con il Chelsea per poi trasferirsi a gennaio al Reading. Nella scorsa stagione, dopo un'ottima prima parte con la maglia del Leicester allenato proprio da Maresca in Championship, i Blues avevano deciso di richiamarlo alla base nel mercato di gennaio. Con Pochettino ha esordito in Premier League e ha collezionato 11 spezzoni di partita.