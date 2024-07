Il russo si prepara a salutare la Serie A: trattativa in chiusura per la cessione all'Atlanta FC, con il calciatore che ha sciolto le riserve e ha dato l'ok di massima. Entro la giornata di venerdì 26 luglio veranno definiti tutti i dettagli dell'operazione

