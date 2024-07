Gli azzurri spingono per l’attaccante belga e lavorano a un contratto triennale da 6 milioni di euro l’anno più bonus. Subito dopo, si cercherà l’accordo con il Chelsea che continua a chiedere 35 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe chiudere a 25. Il tutto, in attesa che Osimhen lasci gli azzurri anche se la trattativa con il Psg è al momento in stand-by

