Attualmente in stand-by la cessione dell'attaccante al PSG, con il club francese che spera di ottenere condizioni più favorevoli. Dopo l’eventuale partenza del nigeriano, il Napoli deciderà come muoversi ulteriormente in entrata

Il PSG non molla la pista Victor Osimhen. I francesi continuano a seguire il giocatore del Napoli, con l'allenatore Luis Enrique che ha messo il nigeriano al primo posto nella lista degli attaccanti. Situazione in stand-by al momento, ma il club parigino è intenzionato a tornare alla carica sul giocatore. Attende che il prezzo scenda oppure che le contropartite offerte possano iniziare ad essere prese in considerazione, oltre a Lee Kang-in che era il preferito del Napoli. Non va inoltre dimenticato che Osimhen ha detto no all'Arabia Saudita ma è seguito anche in Premier League.