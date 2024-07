Tentativo in extremis del club giallorosso per Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona ha già raggiunto un'intesa con l'Atletico Madrid, ma la Roma proverà a capire la fattibilità di un inserimento all’interno della trattativa

La Roma continua a pensare all’attaccante. I giallorossi sono infatti al lavoro per trovare il sostituto di Romelu Lukaku. Dopo i tentativi fatti per En-Nesyri, il nome nuovo potrebbe essere quello di Artem Dovbyk. Sull’attaccante del Girona, però, c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid, che è alla ricerca del sostituto di Morata, ma la Roma sta provando a capire la reale possibilità di inserimento nella trattativa. Dovbyk ha già raggiunto un'intesa con l'Atletico, ma non ha ancora ricevuto l'ok definitivo per concludere il trasferimento.