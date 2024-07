L'allenatore della Juventus traccia un primo bilancio su queste settimane di lavoro: "Mi sta piacendo tutto, questo è un gruppo unito che ambisce a cose importanti". Su Chiesa: "E' un giocatore della Juve, poi vedremo". Su Soulé: "Fa parte del nostro gruppo in questo momento e come tutti gli altri si sta allenando molto bene". Su Vlahovic: "Pressione? No, solo una bella responsabilità". Su Todibo e Koopmeiners: "Non parlo di giocatori che non sono qua"

In attesa della prima uscita stagionale contro il Normimberga, l'allenatore della Juventus Thiago Motta traccia un primo bilancio di queste prime settimane di preparazione: "Mi sta piacendo tutto, il lavoro sta andando bene e sono molto contento. C'è un costante dialogo con la dirigenza per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra, è così tutti i giorni. Questo è un gruppo unito che ha l'ambizione di fare delle cose importanti, è così dall'inizio e lo sarà giorno dopo giorno". Tanti i giovani in rosa: "Stanno facendo molto bene, sono arrivati con grande entusiasmo come è normale che sia, ma anche con grande qualità, hanno permesso di alzare il livello degli allenamenti e questa è la cosa importante". Una parola per Vlahovic che resta al centro del progetto bianconero: "Vlahovic 30 gol con me? Non è una pressione, ma solo una bella responsabilità, c'è il lavoro di Dusan come di tutti gli altri e il giudizio non può essere dato solo in base ai gol, ci sono tante cose da fare nel calcio, lui lo sa bene e lo sa fare, è un giocatore importante di questa squadra ma come ho detto all'inizio il grande talento ha sempre bisogno di una squadra alle spalle". Squadra ancora da completare: "Ci stiamo preparando bene per l'inizio della stagione per poter affrontare tutti gli avversari. A chi deve ancora arrivare ho detto di riposarsi, mantenere la forma e quando arriveranno come tutti gli altri dovranno dare il 100%".