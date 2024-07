Con Colpani ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, in casa Monza sono al lavoro per trovare il nome del sostituto e sono pronti a dare il bentornato a Daniel Maldini. È infatti fatta per l’arrivo del trequartista 22enne, in scadenza con il Milan nel 2025. Dopo l’esperienza positiva in prestito al Monza nella passata stagione, con 11 presenze, 4 gol e 1 assist, Maldini si prepara al ritorno in biancorosso. Oltre a lui, il Monza pensa anche a Valentin Carboni. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi non ha chiuso per il trasferimento dell’argentino dell'Inter che non ha però ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.