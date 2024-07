Bologna, Dallinga si presenta: "Mi ispiro a Suarez e Ibrahimovic"

Così l'attaccante olandese in conferenza stampa: "Ho fatto sempre bene, posso farlo anche quì. La pressione aiuta, per me non è un ostacolo. Zirkzee? Non l'ho sentito, la decisione di venire qui è stata mia". E Fenucci sul mercato: "A breve Hummels ci farà sapere cosa ha deciso" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Avrà il compito (difficile) di non far rimpiangere Zirkzee. Presentazione in casa Bologna per Dallinga, nuovo attaccante rossoblù: "La Serie A è un campionato storico, ci sono grandi giocatori che si sono fatti valere come Zirkzee. Spero di poter fare un bel percorso, cercando di fare bene anche in Champions League. In questi primi giorni Italiano mi chiede di segnare, di aiutare la squadra anche nella fase difensiva e di essere il primo a pressare la difesa avversaria. È un bel martello ma è quello che ci serve per far sì che la squadra migliori, la pressione aiuta a fare sempre di più".

"Venire qui decisione mia, non ho sentito Zirkzee" Da un olandese all'altro: "Non ho sentito Zirkzee, venire qui è stata una decisione mia. La tifoseria è molto calorosa e dà tanto supporto, ci sta motivando in campo. Il numero 24 non ha un motivo specifico, il 9 era già di Castro, è stato più veloce". E sulle sue caratteristiche: "Voglio cercare di essere il più pericoloso possibile in area, voglio fare tanti gol ma essere sempre collegato con i compagni. Sono consapevole dei grandi difensori italiani ma per me è una grossa opportunità, una bella sfida. Nei campionati precedenti ho fatto tanto e penso di poterlo fare anche qui. Idoli? Suarez e Ibrahimovic sicuramente. Nel mio percorso di crescita sono stati loro i mie punti di riferimento. Tra l'altro Suarez ha giocato al Groningen come me".

Fenucci: "Aspettiamo una risposta da Hummels" Presente in conferenza stampa anche l'ad del club Fenucci che ha fatto il punto sul mercato: "Aspettiamo una risposta da Hummels e dovrebbe arrivare a breve. Si è preso un paio di giorni per pensarci bene e non ci trovo nulla di strano. Non ci sono deadline, nel caso non dovesse venire valuteremo un investimento su un altro profilo. Abbiamo presentato a lui il progetto e attendiamo una risposta. La cosa importante è che chiunque venga lo faccia con lo spirito giusto”.