Calciomercato Fiorentina, ufficiale l'acquisto di Colpani dal Monza

Ora è ufficiale: Andrea Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ormai ex trequartista del Monza ha effettuato le visite mediche nella giornata di giovedì 25 luglio e ha successivamente firmato il contratto che lo ha legato alla Viola. Alla Fiorentina ritrova in panchina Palladino che lo ha allenato proprio in Brianza

