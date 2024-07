Bonaventura ha scelto: futuro in Arabia Saudita con l'Al Shabab

Giacomo Bonaventura a 34 anni tenta la sua prima avventura all'estero. Il centrocampista, che a giugno si era svincolato dalla Fiorentina, sì è accordato con il club arabo dell'Al Shabab e attende ora solo il via libera della Lega araba. Ricordiamo che il direttore sportivo dell'Al Shabab è l'italiano Domenico Teti

Dopo l'addio alla Fiorentina arrivato a giugno scorso Giacomo Bonaventura si prepara a trasferirsi in Arabia Saudita . Il 34enne centrocampista italiano ha infatti scelto l'Al Shabab squadra il cui direttore sportivo è l'italiano Domenico Teti . Le due parti hanno già trovato l'accordo ma manca ancora l'ok finale al trasferimento da parte della Lega Araba

La carriera di Bonaventura

Cresciuto nell'Atalanta, dove ha giocato in prima squadra dal 2010 al 2014 Bonaventura ha indossato in carriera anche la maglia del Milan (dal 2014 al 2020) e nelle ultime quattro stagioni quella della Fiorentina. In carriera 18 presenze e 1 gol anche con la maglia della Nazionale