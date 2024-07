I bianconeri sono al lavoro per chiudere per il difensore del Nizza. Si parla di un investimento tra i 30 e i 35 milioni di euro sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe anche diventare obbligo a determinate condizioni

La Juventus prova a chiudere per Jean-Claire Todibo. È lui l’uomo scelto dai bianconeri per rinforzare la difesa. Proprio per questo, nella giornata di oggi 26 luglio è prevista una call tra le parti per provare a raggiungere l'intesa. I bianconeri vorrebbero impostare l’accordo con il Nizza sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe anche diventare obbligo a determinate condizioni. Si parla infatti di un investimento tra i 30 e i 35 milioni di euro.