L'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha rilasciato un'intervista a Bloombergin in cui ha parlato di mercato e degli obiettivi del Milan: "La nostra ambizione è quella di lottare per il titolo in Italia ogni anno ed essere competitivi in Champions League. Le decisioni sul mercato sono interamente sportive, non basate sul passaporto"

Il Milan sta lavorando in vista della prossima stagione sia per quanto riguarda la preparazione che sul mercato. Mentre la squadra è impegnata negli Stati Uniti, dove parteciperà al torneo Soccer Champions Tour, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha parlato a Bloomberg degli obiettivi del club: "Sul piano sportivo, la nostra ambizione è di lottare per il titolo in Italia ogni anno ed essere competitivi in Champions League, mantenendo al contempo il nostro business sostenibile. Due anni fa è stato il primo anno in cui il Milan è stato in attivo in 17 anni, e lo scorso è stato il secondo consecutivo. Questo significa che non siamo costretti a vendere giocatori per mancanza di capitale o problemi di liquidità. Quindi, come tifoso, ti dico che non devi preoccuparti di questo".