Ostigard al Rennes, tutto fatto con il Napoli

E' ormai definita in ogni dettaglio la cessione del difensore norvegese Ostigard dal Napoli al Rennes. Il calciatore approda in Ligue 1 e nelle casse del Napoli arriveranno 7 milioni di euro. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche del calciatore che ha svolto la prima parte della preparazione agli ordini di Antonio Conte

Arriva altro denaro fresco nelle casse del Napoli. Dopo la cessione di Lindstrom all'Everton anche Ostigard lascia il club azzurro per iniziare una nuova avventura in Ligue 1 con la maglia del Rennes. Tutto fatto fra i due club per una cifra di 7 milioni di euro che arriverà nelle casse del club di De Laurentiis. Il difensore nelle prossime ore svolgerà le visite mediche dopo aver trovato l'accordo sul contratto. Prima del Rennes si erano interessate a lui in Italia sia il Torino che l'Udinese. Nel corso della passata stagione Ostigard ha collezionato 29 presente con la maglia del Napoli mettendo a segno due reti