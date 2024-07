Continua a muoversi sul mercato il Venezia di Di Francesco. E' di queste ore l'accordo con il ghanese Alfred Duncan che arriva in Laguna dopo lo svincolo con la Fiorentina. Il centrocampista è pronto a firmare un triennale con il suo nuovo club. In Italia ha giocato oltre che con i viola anche con Sassuolo e Cagliari dove è stato allenato proprio da Di Francesco

Tutto fatto per l'arrivo a Venezia di Alfred Duncan, centrocamèista classe 1993, che si erà svincolato a giugno scorso dalla Fiorentina. Il calciatore ha trovato l'accordo con i lagunari per un contratto triennale e ritroverà come allenatore quel Di Francesco che già lo aveva avuto a Sassuolo e Cagliari. Sul calciatore si erano mosse il Torino, in caso di partenza di Ilic e anche il Marsiglia. Sulla scelta del giocatore decisiva proprio la presenza di Di Francesco in panchina