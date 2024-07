Pierluigi Gollini ha deciso di dire sì alla proposta del Monza di Alessandro Nesta. Dopo giorni di riflessioni, il portiere ha accettato la destinazione dopo l'accordo con l'Atalanta che la società di Adriano Galliani è riuscito a trovare. Trasferimento in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 3. Per la porta del Monza, orfana di Di Gregorio volato alla Juventus, trattativa avanzata anche per Semuel Pizzignacco della FeralpiSalò: in caso di arrivo del classe 2001, farebbe da secondo liberando Sorrentino che ha già trovato da tempo l'intesa con la Juve Stabia. Per Gollini ultima stagione in maglia Napoli: un totale di appena 10 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana prima di fare ritorno in nerazzurro alla scadenza del prestito.