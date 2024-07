L'agente di Jean-Clair Todibo è in Italia: in programma c'è un incontro con Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus, per trovare l'intesa definitiva con i bianconeri

L'agente di Jean-Clair Todibo in queste ore sarà in Italia: in programma c'è un incontro con Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus, per trovare l'intesa definitiva con i bianconeri. Nell'incontro quindi verranno discusse le condizioni contrattuali per quanto riguarda proprio il difensore francese del Nizza. La proposta della Juventus a Todibo consiste in un contratto quinquennale, ma restano ancora da definire le cifre. Quel che è certo è che il calciatore vuole i bianconeri e i francesi hanno aperto alla soluzione di un prestito oneroso, a una cifra alta, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La richiesta del Nizza è di 37 milioni di euro.