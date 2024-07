Fofana ha dato priorità al Milan

Gli inserimenti nei giorni scorsi di Atletico Madrid e Manchester United hanno fatto inevitabilmente alzare il prezzo del cartellino: si può lavorare per chiudere a meno ma non alla metà (come proposto dal Milan) e trattativa ancora lontana dalla chiusura. Ore frenetiche attorno al nome di Fofana dato che, da indiscrezioni di mercato, al Monaco è arrivata un'offerta molto più alta da un club inglese che però non prenderà parte alle prossime coppe europee: il classe 1999, per questo motivo, ha già informato i propri agenti di non voler approfondire la proposta. Fofana ha dato priorità al Milan e vuole il Milan: i rossoneri dovranno però fare uno sforzo importante per avvicinarsi alle richieste economiche dei francesi.