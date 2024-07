Il terzino brasiliano sarà un nuovo giocatore rossonero: in settimana si sistemeranno gli ultimi dettagli con il Tottenham per un affare tra i 14 e i 15 milioni di euro più bonus. Trattativa in chiusura con il Salisburgo per Pavlovic (20 milioni tra parte fissa e bonus), e c'è la prima offerta ufficiale al Monaco per Fofana

Nel giorno dell'infortunio di Alessandro Florenzi (danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia), il Milan è vicino a chiudere due operazioni di mercato in entrata. Offerta al Tottenham aumentata (tra i 14 e i 15 milioni più bonus) per il terzino brasiliano Emerson Royal che dopo giorni di trattative è molto vicino ai rossoneri. Settimana chiave per raggiungere l'intesa definitiva con gli spurs, con il classe 1999 pronto a volare in Italia. Tutto fatto per Pavlovic: affare in dirittura d'arrivo dell'ad Furlani, e trattativa ai dettagli con il Salisburgo: si lavora sulla base di un'operazione da 18 milioni più 2 di bonus.