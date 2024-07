Dopo il trasferimento di Gollini saltato, il Monza ha trovato un nuovo profilo per la porta. E' fatta per l'arrivo di Keylor Navas che domani svolgerà le visite mediche. Inoltre, i biancorossi sono a lavoro con il Sassuolo per uno scambio tra Consigli e Valoti. Gollini sarà il nuovo portiere del Genoa: operazione in prestito con diritto di riscatto. Martedì le visite mediche

Colpo a sorpresa del Monza per la porta. Dopo la trattativa saltata per l'arrivo di Gollini, il club brianzolo ha chiuso per Keylor Navas che parte oggi dalla Costa Rica e domani, martedì 30 luglio, svolgerà le visite mediche. Arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto col Psg (lo scorso anno solo 6 presenze fra campionato e coppe). Si tratta di un colpo di esperienza: Keylor Navas infatti ha indossato le maglie di Real Madrid e Paris Saint-Germain, tra i club più forti al mondo che gli hanno permesso di collezionare molti trofei in bacheca. Nello specifico con gli spagnoli: 3 Champions League, 4 Coppe del Mondo per Club, 1 campionato, 3 Supercoppe e 1 Supercoppa spagnola. Con i francesi, invece, 3 Supercoppe francesi, una Coppa di lega francese, 3 campionati e 3 Coppe di Francia. Ha giocato con Varane al Real, i due si ritroveranno da avversari in Monza-Como.