Il Milan su Simone Scuffet. L'infortunio di Marco Sportiello (trauma alla mano sinistra accidentalmente accusato in albergo negli USA) è da valutare sia per entità che per tempi di recupero, ma la prima sensazione che si ha dalle parti di Milanello è che sarà necessario un recupero non particolarmente breve. La prima mossa della dirigenza rossonera è stata sondare il portiere del Cagliari classe 1996: apertura da parte del giocatore e Milan convinto ad affondare in modo decisivo con il club sardo. A quel punto, il Cagliari potrebbe virare su Silvestri, portiere dell'Udinese.