Il Milan è pronto a mettere a segno il suo terzo colpo estivo. Dopo Morata (arrivato dall'Atletico Madrid per 13 milioni) e Pavlovic (per cui si attende solo l'ufficialità), i rossoneri sono a un passo dal chiudere l'operazione Emerson Royal . Il club si è, infatti, avvicinato alle richieste del Tottenham nelle ultime ore: la proposta del Milan è di 14 milioni più 4 di bonus, gli Spurs vogliono un'offerta di 15+5, per cui balla un solo milione tra parte fissa e bonus prima di arrivare all'intesa definitiva. Classe '99, il terzino brasiliano ha disputato 24 presenze (con 1 gol) nell'ultima stagione con la squadra inglese, ma l'Italia lo aspetta.

Si attende l'annuncio per Pavlovic

Chi in Italia è già arrivato per sottoporsi alle visite mediche di rito è Strahinja Pavlovic, difensore ormai ex del Salisburgo. Il centrale serbo costerà circa 20 milioni comprensivi di bonus al Milan, si aspetta solo l'annuncio ufficiale e poi si metterà a disposizione di Fonseca. Ma il mercato dei rossoneri non si fermerà alla difesa.