Dopo un approccio datato ormai già diverse settimane, la pista che potrebbe portare Abraham al Milan è ancora viva anche se non ci sono stati contatti tra i due club. Il centravanti inglese è una richiesta di Paulo Fonseca e per l'allenatore portoghese è il primo nome in lista se i rossoneri dovessero decidere di prendere un altro centravanti oltre a Morata. Abraham ha dato il suo ok al Milan e al momento non prende in considerazione squadre di Premier che hanno bussato alla sua porta (non di prima fascia) come Everton e West Ham perché vuole aspettare solo il club rossonero. Da valutare se i due club riusciranno ad arrivare a una futura intesa, con il Milan che aveva proposto l'inserimento nell'affare di Daniel Maldini e Jovic, con il serbo che però non scalda particolarmente Daniele De Rossi. Da non sottovalutare anche il rapporto tra l'attaccante e Tomori, uno dei leader rossoneri: i due si conoscono dai tempi delle giovanili del Chelsea e fanno sempre le vacanze insieme.