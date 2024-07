Il difensore serbo ha sostenuto una lunga sessione di visite mediche nella sua prima giornata in Italia, martedì 30 luglio: si attende solo l'ufficialità del suo arrivo. Sul fronte Scuffet si lavora per un prestito con il Cagliari, mentre su Davide Calabria c'è l'interesse del Galatasaray

Dopo l'arrivo nella serata di lunedì 29 luglio, visite mediche per il nuovo difensore rossonero Pavlovic nella giornata di martedì. Il serbo, dopo una lunga giornata di controlli (nel 2019 non le superò quando era tutto fatto con la Lazio), sarà ufficializzato nelle prossime ore. Al rientro in albergo in pieno centro a Milano, diversi tifosi ad attenderlo dai quali non si è sottratto firmando anche una maglia della Serbia. Operazione importante dal punto di vista tecnico ma anche economico, con il Milan che versa nelle casse del Salisburgo 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus.