Il Napoli prosegue il lavoro verso la nuova stagione dentro e fuori dal campo, dove resta di stretta attualità la situazione legata a Victor Osimhen . Escluso dai convocati per l’ultima amichevole contro l’Egnatia, l’attaccante nigeriano è nei pensieri del Psg . Rapporti tuttavia un po' tesi coi francesi, dopo che era stata rifiutata l’offerta doppia di 200 milioni di euro per Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia (110 + 90 milioni). Il Psg non ha ancora formulato una nuova offerta solo per Victor, ma potrebbe arrivare nei prossimi giorni con un valore lontano da quello della clausola. E a tornare in scena è il Chelsea .

Le condizioni del Napoli

I Blues hanno dato una nuova apertura per includere Osimhen nell’operazione legata a Lukaku, ma con la formula del prestito oneroso. Una condizione che il Napoli non gradisce, eventualità che spingerebbe la società di De Laurentiis a pensarci più avanti, dopo Ferragosto, solamente nell’ipotesi in cui le formule dovessero essere uguali. Ovvero: prestiti onerosi con obblighi di riscatto sia per Lukaku che per Osimhen. E in questo incastro, l’attaccante nigeriano dovrebbe accettare il Chelsea come soluzione e trovare anche un accordo economico. Un’intesa tutta da trovare: dall’inizio del mercato non ci sono stati più contatti tra i Blues e Roberto Calenda, l’agente del giocatore. Non è tutto: qualora dovesse realizzarsi l’operazione col club inglese, il Napoli lavorerebbe per una cifra di 70 milioni di euro più Lukaku (valutato 30) come base. Un’altra condizione è che siano entrambi trasferimenti definitivi o prestiti onerosi. A differenza di quanto riportato dall’Inghilterra, non sarà un affare con Lukaku a titolo definitivo e Osimhen in prestito: si tratta di una strada che il Napoli non vuole seguire. Osimhen potrebbe lasciare il Napoli solo alle sue condizioni e trovare un club che gliele garantisca dal punto di vista tecnico, di ambizioni e di ingaggio.