Tutto fatto con i neroverdi per il classe 1998 che arriva per una cifra di circa 8.5 milioni di euro: nel pomeriggio di domani le visite mediche prima della firma sul contratto. Lascia il Sassuolo dopo due stagioni

Dopo il no di Hermoso , il Bologna si consola con l'arrivo (praticamente imminente) di Martin Erlic . Il difensore , che di fatto va a completare numericamente il reparto arretrato dei rossoblù in attesa del "colpo da 90" per la Champions , lascia il Sassuolo dopo due stagioni. Tutto fatto tra i due club , con il classe 1998 che nella giornata di domani (giovedì 1 agosto) svolgerà le visite mediche : al Sassuolo vanno circa 8.5 milioni di euro . Nell'ultima stagione, quella della retrocessione in B dei neroverdi, 33 presenze e un gol : messo a segno contro il Cagliari .

E la pista Hummels resta in piedi

Mats Hummels intanto non è una pista tramontata. Il club rossoblù continua a "corteggiare" il tedesco che non ha ancora dato una risposta definitiva: il Bologna sa che servirà pazienza per un calciatore classe 1988 che di fatto ha visto la sua carriera svilupparsi solo in Germania, e con una famiglia intera che valuta un cambio di vita radicale. Decisione importante va da sé, ma non ci sono chiusure. Hummels riflette, il Bologna attende.