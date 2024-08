Così il ds dei biancocelesti nel corso di una lunga intervista a Radio Lazio Style: "I migliori affari sono quelli che non si fanno, non mi vendo per poche migliaia di euro. James non arriverà perché gioca 10-12 partite all'anno". E sul futuro di Castellanos: "Offerta arrivata, ma l'abbiamo rispedita al mittente"

Intervenuto a Radio Lazio Style, il ds del club biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato di calciomercato e delle trattative che lo hanno visto impegnato nelle ultime settimane: "Il mercato della Lazio non è chiuso, dobbiamo prendere ancora un giocatore. Baroni ci ha chiesto un esterno offensivo per completare il reparto". Un profilo che non arriverà è quello di James Rodriguez: "Non lo prenderò mai e spiego anche il perché. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi non ha mai superato le 12-13 partite l’anno, ha fatto l’ultima Copa America discretamente bene. Tutto il rispetto per il giocatore, ma dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi sia anagrafiche che sul minutaggio degli ultimi anni. State tranquilli che il giocatore che vuole Fabiani non lo sa neanche Fabiani, figuratevi se qualcuno sui social o sulla stampa sa quale sarà l’obiettivo".