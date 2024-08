Il Bologna, preso Erlic dal Sassuolo, continua la sua ricerca di quello che sarà a tutti gli effetti il sostituto di Riccardo Calafiori. Il nome in cima alla lista, e con il quale i contatti proseguono ormai da tempo, è quello di Mats Hummels: il difensore, svincolato dopo l'ultima stagione al Borussia Dortmund, continua a valutare ma ancora non ha dato una risposta alla dirigenza rossoblù. Decisione non semplice per lui, non avendo mai giocato fuori dalla Germania e che quindi si sta prendendo i suoi tempi. Nessuna deadline da parte del Bologna, che aspetta. Intanto, il classe 1988, ha già detto no all'ipotesi Emirati e a diverse squadre francesi, oltre all'Ajax in Olanda.

