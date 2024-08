Non vuole fermarsi l'ambizioso Como di Cesc Fabregas. Dopo Varane e Pepe Reina, giusto per citarne alcuni, le porte del centro sportivo della squadra neopromossa in A stanno per aprirsi anche per Kevin Diks. Intesa con il Copenaghen per il difensore che è pronto a tornare in Italia dopo le precedenti esperienze alla Fiorentina (2016-2017 e 2018-2019) ed Empoli (dal gennaio al giugno del 2019). Operazione a titolo definitivo per un costo di 5 milioni: si attende solo che la squadra danese prenda il sostituto (stanno trattando Gabriel Pereira del Gil Vicente) e poi si arriverà alla chiusura dell'affare. Anche lato giocatore tutti i dettagli sono stati sistemati.

