Ospite di Speciale Calciomercato, l'ex Inter ha parlato del suo ritiro dal calcio giocato: "Contro l'Atletico Mineiro farò la mia ultima partita. Ho ricevuto un video di Conte, Pirlo e altri. Ringrazio tutti per come mi hanno trattato. Il Criciuma (sua squadra attuale) mi ha regalato una maglia celebrativa dell'Italia, sa che lì si è svolta la maggior parte della mia carriera". Allenato anche da Conte, idee chiare per Eder: "A Napoli farà bene"

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE