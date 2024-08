Ospite di Speciale Calciomercato, l'ex dirigente azzurro ha parlato dell'affare Zielinski-Inter a parametro zero: "Si poteva evitare. Mi rammarico di non essere entrato in modo più brusco per chiudere l'accordo. Rappresentava un valore tecnico, patrimoniale e umano molto importante". E sul futuro di Osimhen: "Il Napoli saprà gestire al meglio la situazione"

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE