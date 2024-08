Sempre più ai margini, Federico Chiesa e la Juventus non sono mai stati così lontani. Così come sembra lontana anche la soluzione di uno dei casi di questo calciomercato estivo. L’attaccante non è mai stato nei piani di Thiago Motta, e la società non ha certo nascosto la volontà di trovare una sistemazione al giocatore con il contratto in scadenza a giugno 2025. Dopo l’Europeo deludente e il matrimonio a fine luglio, Chiesa ha raggiunto la Continassa per iniziare la sua stagione: a differenza degli altri esuberi (da Arthur a Rugani, da De Sciglio a Tiago Djalo e non solo), nei giorni scorsi ha svolto tutti gli allenamenti in gruppo – pur senza mai apparire nei video social postati dai bianconeri - ma è poi stato escluso dall’elenco dei convocati per l’amichevole contro il Brest. Segnale di come la posizione della società sia sempre più netta.