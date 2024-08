La dirigenza azzurra lavora per chiudere l'arrivo del centravanti belga prima di cedere Victor Osimhen. Intanto c'è il sì di David Neres che apre al trasferimento: si tratta con il Benfica per arrivare a un'intesa

Data la situazione di stand-by legata alla cessione di Victor Osimhen, il Napoli sta velocizzando le operazioni sul fronte Romelu Lukaku. Contatti continui con il Chelsea che però fa richieste troppo alte (35 milioni di euro): l'idea della dirigenza azzurra di chiudere l'affare di mercato prima che si decida il futuro del nigeriano non è da escludere. Brutte notizie, in tal senso, arrivano da Londra dove i blues hanno in pugno Omorodion: l'eventuale arrivo dell'attaccante dell'Atletico Madrid esclude l'acquisto da parte della squadra di Maresca di Osimhen che si presenterà in ritiro in attesa di sviluppi.