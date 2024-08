La squadra di Enzo Maresca insiste per l'acquisto del classe 2004 Samu Omorodion, centravanti di proprietà dell'Atletico Madrid, in prestito all'Alaves nell'ultima stagione. La trattativa va avanti sulla base di un'offerta di circa 50 milioni di euro. In Spagna andrebbe invece Gallagher

Samu Omorodion si vestirà forse di blue, ma non di azzurro. A inizio mercato il Napoli, ma anche la Roma, avevano pensato al giovane classe 2004 per il loro attacco. Ora, invece, lo spagnolo potrebbe trasferirsi dall'Atletico Madrid al Chelsea per una cifra vicina ai 50 milioni di euro . Le due società stanno trattando, con i blues sempre più decisi a chiudere l'operazione nel minor tempo possibile. Contemporaneamente, in un'altra trattativa separata, in Spagna dovrebbe andare Conor Gallagher , centrocampista della nazionale inglese.

Chi è Samu Omorodion

Classe 2004, origini nigeriane, è un attaccante di grande forza fisica e velocità, fenomenale nell'attaccare la profondità. Una sorta di piccolo Lukaku. Cresciuto prima nel Nervion e poi nel Granada, nell'agosto 2023 ha esordito con gol in Liga contro l'Atletico Madrid, che ha così deciso di acquistarlo una settimana dopo e girarlo in prestito all'Alaves. Ha contribuito all'ottima stagione della squadra basca con 8 reti, miglior marcatore, e 1 assist. In questo momento è impegnato a Parigi con la Spagna Olimpica, ha segnato una rete in tre partite e affronterà oggi il Marocco in semifinale. Finito il torneo, potrebbe percorrere meno strada del previsto: invece del ritorno in Spagna, un volo dritto per l'Inghilterra.