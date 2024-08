I Blues tornano su Samu Omorodion, chiudendo di fatto la strada verso la squadra allenata da Enzo Maresca all’attaccante del Napoli, che in Premier è però stimato anche dall’Arsenal. Dal Psg intanto ancora nessuna nuova mossa per il nigeriano, che dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Conte martedì si ripresenterà in ritiro in attesa di sviluppi

Il forte ritorno del Chelsea su Samu Omorodion allontana l’ipotesi di vedere Victor Osimhen con la maglia dei londinesi. I Blues allenati da Enzo Maresca sono infatti tornati forte sul ventenne attaccante di proprietà dell’ Atletico Madrid , la scorsa stagione in prestito all’ Alavès , attualmente impegnato con la selezione olimpica spagnola a Parigi 2024 . Se l’operazione Omorodion-Chelsea andasse in porto, allontanerebbe definitivamente l’ipotesi, rilanciata e già smentita, di Osimhen in Inghilterra, anche se il nigeriano è stimato pure dall’Arsenal . Resterebbe a quel punto, per il centravanti del Napoli, l’opzione Psg , che però non è ancora tornato a farsi avanti. Senza dimenticare la possibilità rappresentata dal campionato dell'Arabia Saudita, sempre sullo sfondo.

Osimhen e Lukaku in attesa

Il mercato in entrata del Napoli è al momento bloccato proprio dalla mancata partenza di Osimhen, per cui nessuno ha fatto alcuna mossa negli ultimi giorni. Intanto, dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Antonio Conte, Osimhen si ripresenterà in ritiro martedì, in attesa di sviluppi. Così come in attesa di sviluppi rimane Romelu Lukaku, di proprietà del Chelsea ma obiettivo del Napoli proprio come sostituto di Osimhen.