Confermate le indiscrezioni emerse tra Spagna e Italia: trattativa molto vicina alla chiusura per portare all'Atalanta Marc Pubill dell'Almeria. Il classe 2003, che era stato sondato anche dalla Roma, è a un passo dai nerazzurri per una cifra da circa 16 milioni di euro. Si aspetta solo l'ultimo ok da parte degli spagnoli che avranno un nuovo contatto con la dirigenza nerazzurra: tra sabato e domenica prevista la chiusura per il giocatore. Nell'ultima stagione di Liga è sceso in campo in 23 occasioni, trovando anche il gol nella sfida contro il Granada. Un infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dai campi da settembre a gennaio. Con la sua Spagna giocherà la finale alle Olimpiadi contro la Francia.

leggi anche Atalanta-Retegui, fatta: domani le visite mediche