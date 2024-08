È stata sin da subito la prima scelta dopo l'infortunio di Gianluca Scamacca (che rivedrà il campo solo nel girone di ritorno) e il passo da "obiettivo" a "trattativa in fase avanzata" è stato molto breve . Il blitz della dirigenza nerazzurra è stato significativo e, dopo poche ore di colloqui con il Genoa , ora Mateo Retegui è più vicino. I due club sono al lavoro per trovare l'intesa sulle cifre che si aggirano attorno ai 22 milioni di euro più 3 di bonus , ma l'attaccante italiano sta per imboccare la strada che porta a Bergamo .

Rivoluzione in attacco per il Genoa

Per il Genoa si prospetta invece una vera e propria rivoluzione in attacco. Gudmundsson sempre più verso la Fiorentina (al momento non si chiude la sua cessione in viola se prima il Genoa non troverà contestualmente un sostituto), mentre Nzola (era in orbita rossoblù) si allontana dall'Italia, con il suo passaggio al Lens a un passo: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 9. Gilardino che, al netto delle voci di mercato, ha in rosa Vitinha e Ankeye. Oltre all'obiettivo di mercato Miovski, centravanti dell'Aberdeen.