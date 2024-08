Sfumato Mats Hummels che non arriverà in Italia, il Bologna continua a puntare forte Logan Costa del Tolosa. Nuova proposta economica al club francese da parte della dirigenza rossoblù, che è arrivata a mettere sul piatto 13 milioni di euro più 2 di bonus. Il club francese ne chiede 20. Il Bologna non molla neanche la pista che porta a Jaka Bijol, difensore centrale dell'Udinese. Le società stanno provando a parlare anche se al momento il Bologna ritiene la richiesta dei friulani piuttosto alta per trovare un accordo. Il mercato in entrata per il proprio reparto difensivo non si ferma dunque con l'arrivo di Erlic (già a segno nel triangolare di settimana scorsa contro il Sudtirol): Italiano vuole un giocatore d'esperienza per il doppio impegno campionato-Champions League.