Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Ancora un Oyono per il Frosinone: preso il gemello di Anthony, ovvero Jeremy. Il Modena ha annunciato l’arrivo di Defrel: per lui contratto biennale. Il Palermo, invece, dà il benvenuto ad Appuah dal Nantes. La Salernitana accoglie dallo Sparta Rotterdam il difensore Tijs Velthuis e cede Lovato al Sassuolo. Tre colpi invece per la Juve Stabia: Thiam, Maistro e Del Piero (nipote di Alex)

SERIE B - TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI