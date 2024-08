Il Sassuolo è a un passo da Ionut Radu. La trattativa che potrebbe portare il portiere classe 1997 alla squadra di Fabio Grosso in Serie B è sempre più in via di definizione. Di proprietà dell’Inter, con 4 partite disputate tra le annate 2020-2022, per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le due esperienze all’estero. L’ultima quest’anno in prestito in Premier League al Bournemouth con il quale ha collezionato 5 presenze tra campionato e coppe. Nella stagione 2022-23, invece, la prima parte l’ha giocata con la maglia della Cremonese in Serie A, con 10 presenze in totale, prima del passaggio in Francia all’Auxerre. Per lui con la squadra di Ligue 1, 17 presenze, 20 gol subiti e 5 clean sheet.

approfondimento Serie B, tutti gli acquisti ufficiali