Primo passo ufficiale (e della Roma) tra i due club: i giallorossi hanno fatto un'offerta verbale al Rennes per quello che è da settimane l'obiettivo numero uno per la fascia, ovvero Lorenz Assignon. Roma che nelle prossime ore farà una proposta anche ufficiale, ma cambiando le condizioni per convincere il Rennes dato che il prestito con diritto al momento non incontra il favore dei francesi che invece vorrebbero cedere a titolo definitivo il classe 2000. Nell'ultima stagione ha giocato al Burnley, in prestito, con gli inglesi che avevano accarezzato l'idea di acquistarlo ma che si sono scontrati con la volontà del terzino di non voler giocare in Championship dopo la retrocessione.